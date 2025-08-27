Der Raxlauf steht in den Startlöchern

Beim traditionellen Raxlauf am kommenden Samstag geht es für Sport- und Naturbegeisterte mit flotter Sohle die Rax hinauf.

"Mit dem Raxlauf ist einmal im Jahr alles anders", lacht Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer von Scharfegger’s Raxalpen Resort. Warum? "Normalerweise lädt die Raxalpe dazu ein, ihre Wege gemächlich zu erkunden, die Aussicht zu genießen und sich Zeit für jeden Schritt zu nehmen." Mit dem Raxlauf jedoch erklimmen alljährlich Höhenabenteurer die Raxalpe: Der Raxlauf in den Wiener Alpen in Niederösterreich begeistert seit mittlerweile 14 Jahren. Für kommenden Samstag werden die Laufschuhe schon warmgelaufen.

© Scharfegger's Raxalpen Resort

"Der Berg ruft – und hunderte Laufschuhe antworten"

Zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Österreich und dem Umland werden sich wieder der Herausforderung stellen – organisiert wird der Event vom WSV Payerbach in Kooperation mit Scharfegger’s Raxalpen Resort. Geschäftsführer Scharfegger freut sich schon: "Die Nachfrage ist enorm, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren."

Drei Strecken, ein Ziel

Auch heuer stehen die bekannten Varianten Classic, Plateau und Extrem zur Wahl. Die Classic-Strecke führt über 8,8 Kilometer und 1.100 Höhenmeter von der Talstation über den Knappenhof und das Törl bis zur Bergstation. Der Plateaulauf startet an der Bergstation, verläuft über das Ottohaus, den Jakobskogel und das Preinerwandkreuz zur Seehütte und zurück über den Seeweg – insgesamt 10,1 Kilometer mit 340 Höhenmetern. Die Extremstrecke kombiniert beide Routen und bringt es auf 15,5 Kilometer mit 1.400 Höhenmetern. Für die Extremteilnehmer gilt eine Karenzzeit: An der Abzweigung rund 150 Meter nach dem Törl ist bei maximal 90 Minuten Laufzeit Schluss. Wanderstöcke sind nicht erlaubt.

Hinauf auf die Rax!

Das Nenngeld beträgt 30 Euro für die Classic-Strecke und 35 Euro für Plateau und Extrem. Am Veranstaltungstag sind Nachnennungen zwischen 07:30 und 09:00 Uhr möglich. Im Ticketpreis enthalten sind Kleidertransport, Labstellen entlang der Strecke und im Ziel sowie die Talfahrt (für den Plateaulauf die Berg- und Talfahrt) mit der Rax-Seilbahn. Begleitpersonen erhalten ermäßigte Tickets für die Berg- und Talfahrt. Die Online-Anmeldung ist unter www.wsv-payerbach.at/raxlauf/ möglich.