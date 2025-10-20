Die Raser machten am Wochenende wieder Niederösterreichs Sraßen unsicher

Gleich mehrere Tempoexzesse hat die Polizei am Sonntag in Niederösterreich registriert. "Tatorte" waren die Ostautobahn (A4), die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) sowie die B14. Es kam zu Führerscheinabnahmen und zur Beschlagnahme von Fahrzeugen. Nicht zuletzt gab es Anzeigen.

Auf der A4 bei Bruck a. d. Leitha wurden bei Messungen mittels Laser in einer Tempo-100-Zone binnen zweieinhalb Stunden 46 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, drei davon exzessiv, teilte die Landespolizeidirektion in St. Pölten mit. 192 km/h bedeuteten für einen 24-jährigen rumänischen Lenker die Abnahme des Führerscheins und die Beschlagnahme seines Autos. Anzeigen erwarten u.a. auch einen 79-jährigen Ukrainer, der mit 176 km/h unterwegs war, und einen 30-jährigen Ungarn, der mit 159 km/h gemessen wurde.

Mit 180 statt der erlaubten 100 km/h bretterte ein 38-jähriger polnischer Lenker auf der S1 bei Großebersdorf (Bezirk Mistelbach). Er wurde den Führerschein ebenso wie seinen Wagen vorübergehend los. Mit 142 km/h bei einem Tempolimit von 70 war ein 19-jähriger Wiener auf der B14 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ebenfalls viel zu schnell unterwegs. Auch er muss vorerst auf seine Lenkerberechtigung und seinen Pkw verzichten.