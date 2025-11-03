Alles zu oe24VIP
Diese NÖ Regionen bieten zusätzlichen Bonus
Heizkostenzuschuss

Diese NÖ Regionen bieten zusätzlichen Bonus

03.11.25, 11:09
Noch bis März können einkommensschwache Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihren Heizkostenzuschuss von 150 Euro beantragen. Doch einzelne Regionen bieten sogar bis zu 300 Euro zusätzlich!

Die einmaligen 150 Euro Heizkostenzuschuss für sozial benachteiligte Menschen hat das Land Niederösterreich im Oktober beschlossen. Seit 22. Oktober und noch bis 31. März 2026 kann dieser beantragt werden, sollte man nicht bereits Leistungen der NÖ Sozialhilfe beziehen - dann passiert es automatisch.

Berechtigt sind Bezieher von Mindestpension, Arbeitslosenversicherung, Kinderbetreuungsgeld oder eines Kinderbetreuungszuschusses sowie Personen mit einem Familieneinkommen unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz.

"Damit will das Land Niederösterreich jene Menschen erreichen, die sich die Heizkosten am allerwenigsten leisten können", so die beiden Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ).

St. Pölten & Krems bieten zusätzliche Boni

Doch einige Gemeinden bieten den Anwohnerinnen und Anwohnern darüber hinaus auch einen zusätzlichen Zuschuss. So gewährt St. Pölten gleich 300 Euro mehr, die Stadt Krems immerhin 125 Euro. Es lohnt sich bei der eigenen Gemeinde anzufragen, ob diese auch einen Bonus bereitstellt.

Nicht immer gilt die Deadline der städtischen Zuschüsse aber auch bis 31. März, zu viel Zeit sollte also nicht verstreichen.

