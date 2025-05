Ein Dachs und ein Fuchs teilen sich eine "Wohnung". Was klingt wie der Beginn eines Märchens, ist in Vösendorf gelebte Realität. Weil die Notaufnahme für Wildtiere aus allen Nähten platzt, geht Tierschutz Austria neue Wege.

Nach einem regelrechten Ansturm an Jungfüchsen in den vergangenen Wochen wurden am Wochenende erstmals auch zwei geschwächte Dachsbabys ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht. Die Reaktion vor Ort war schnell und pragmatisch. Die beiden Dachse wurden kurzerhand mit jungen Füchsen vergesellschaftet. Denise Holubar, die Leiterin der Wildtierstation von Tierschutz Austria, erklärt: "Fuchs und Dachs teilen sich in freier Wildbahn oft denselben Bau. Diese Koexistenz nutzen wir jetzt auch bei uns – mit großem Erfolg.“

Bereits nach zwei Tagen intensiver Pflege sind die Dachse wieder kräftig und haben sich gut eingefunden. "Die WG funktioniert sehr gut", resümiert Holubar.

Wildtieransturm in Vösendorf

Noch nie zuvor wurden so viele Jungtiere zu Tierschutz Austria gebracht wie in diesem Frühjahr. Ein deutlich gestiegenes Bewusstsein für Wildtiere ist spürbar. Immer mehr Menschen bringen verwaiste oder verletzte Tiere in professionelle Betreuung. Dabei kommt die Hilfe aus unterschiedlichen Richtungen. Sogar ein Jäger hat kürzlich ein Jungtier übergeben.

Doch die Versorgung dieser Tiere ist aufwendig und kostenintensiv.

Besonders anspruchsvolle Arten wie Füchse und Dachse benötigen individuelle Betreuung, mehr Platz und längere Pflegezeiten.

"Ende April konnten wir über 200 Igel auswildern. Füchse und Dachse sind deutlich komplexer. Sie brauchen mehr Zeit, Raum und individuelle Betreuung“, betont Holubar. In diesem Jahr stehen bis zu 3.000 Wildtiere vor der Auswilderung.

Tierschutz Austria bittet um Spenden

Die intensive Pflege, medizinische Versorgung und artgerechte Auswilderung hunderter Wildtiere bringen das Tierschutzhaus Vösendorf zunehmend an seine finanziellen Belastungsgrenzen.Tierschutz Austria startet deshalb einen Spendenaufruf. Holubar wendet sich mit klaren Worten an die Öffentlichkeit. Sie sagt: "Helfen Sie Tierschutz Austria helfen – damit Wildtiere eine echte Chance auf ein Leben in Freiheit haben."