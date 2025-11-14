Ehefrau erschossen: Zwei Tote in Stockerau

Ersten Informationen zufolge soll ein 85-Jähriger in der Lenau-Stadt seine Gattin und dann sich selbst getötet haben.

NÖ. Mord- und Selbstmordverdacht im Bezirk Korneuburg: Wie oe24 erfuhr, erschoss ein 85-jähriger Österreicher in der gemeinsamen Wohnung in Stockerau seine Ehefrau (83) mit einer Faustfeuerwaffe, die er legal besaß.

Die betagte Gattin starb durch einen Kopfschuss. Danach beging der Schütze Suizid, indem er sich ebenfalls ein Projektil in den Kopf jagte. Tatmotiv dürfte eine schwere Erkrankung der Ehefrau gewesen sein. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Passiert sein dürfte das Todes-Drama bereits in den frühen Morgenstunden. Notarzt und Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort.

S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555 (kostenlos und rund um die Uhr), www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722.