Die beiden weiteren Insassen eines BMWs wurden ebenfalls verletzt. Die Insassen des zweiten Fahrzeuges blieben unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) ist am Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt, so Sonja Kellner, die Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich.

An Ort und Stelle waren nach Angaben der Sprecherin "Christophorus 3" und "Christophorus 9". Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug ausgerückt.