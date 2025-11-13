Einmal Prinz oder Prinzessin sein im "Marchfelder Schlösserreich“

Auch heuer lädt das "Marchfelder Schlösserreich“ in der Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsmärkten und Sonderführungen zum "Advent im Schlösserreich".

Schloss Hof öffnet bereits Mitte November seinen Weihnachtsmarkt, die Schlösser Marchegg und Eckartsau folgen Ende November. Zusätzlich kann man in den Schlössern Hof, Eckartsau und Orth an der Donau Sonderführungen unter dem Motto "Advent im Schlösserreich“ erleben.

© Marchfelder Schlösserreich

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof verbreitet heuer an den Wochenenden vom 15. November bis 21. Dezember sowie am 8. Dezember jeweils von 10 und 19 Uhr im Außenbereich, dem Prinz-Eugen-Saal und der Orangerie mit Kunsthandwerk, Kulinarik, Konzerten, Ausstellungen und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm Winterzauber; neu in diesem Jahr ist der "Lichterzauber“ mit funkelnden Lichtinstallationen und leuchtenden Figuren. Die Sonderführung "Advent im Schlösserreich“ am 15. November umfasst einen Sektempfang sowie einen Rundgang durch die prunkvollen Räumlichkeiten und die diesjährige Weihnachtsausstellung "Damals unterm Weihnachtsbaum – Spielzeug vergangener Tage“.

Lichterzauber im Schlosshof

Das Adventwochenende am 29. und 30. November im Schloss Eckartsau bietet Marktstände und Hütten von Ausstellern und Vereinen der Region im Schlosspark, Innenhof und Erdgeschoß des ehemaligen kaiserlichen Jagdschlosses sowie das Sonderprogramm "Kuschelig schlafen oder wach bleiben? Finde heraus, wie die Tiere des Auwalds den Winter verbringen“ im Spähikel, dem Hightech-Naturbeobachtungswagen. Am 13. Dezember wartet dann eine "Weihnachtliche Mitmachführung“ mit interaktiven Elementen, festlichen Klängen und einem Punschempfang".

© Marchfelder Schlösserreich

Schloss Marchegg öffnet seinen Adventmarkt im Schlosspark und in den Räumlichkeiten des Schloss-Speichers an den Wochenenden 29./30. November und 6./7./8. Dezember und bietet Kunsthandwerk wie Holzarbeiten, Stickereien, weihnachtliche Dekorationen und Kerzen sowie vorweihnachtliche Kulinarik aus der Region. Zusätzlich sind an diesen Tagen die Ausstellung im Schloss Marchegg sowie der Storchenhaus-Shop geöffnet.

In Orth an der Donau schließlich kann man sich am 13. Dezember ab 15 Uhr auf den Adventspaziergang "Barbara, Maria, Lucia – 3 Frauen und ihr legendäres Leben“ rund um das Schloss begeben und faszinierenden Frauengestalten begegnen, deren Geschichten und Legenden bis heute lebendig sind.