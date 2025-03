Eisgreissler startet mit neuer Attraktion

Neue Abenteuer mit wundervoller Aussicht und himmlischen Genüssen in Krumbach.

Morgen öffnet der 12 Hektar große Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach in der Buckligen Welt seine Tore zur neuen Eis-Saison.

Wolken sammeln im interaktiven Karussell

Neu seit dem letzten Jahr ist der spektakuläre „Wolkenfänger“. In dem interaktiven Karussell können große und kleine Abenteurer in bis zu vier Metern Höhe leuchtende „Wolken sammeln“. Der Fahrspaß ergänzt die bereits bestehenden Publikumsmagnete wie die „Bucklbahn“, die erste Achterbahn Niederösterreichs, oder den acht Meter hohen Freifallturm „Milchshaker“. Mit 120.000 Gästen im Jahr ist der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach der Besuchermagnet für Familien und Eisgourmets in der Buckligen Welt.

Das Karussell „Der Wolkenfänger“ ist kein weiteres Fahrgeschäft, sondern ein interaktives Erlebnis für die ganze Familie, bei dem man selbst bestimmen kann, wie hoch man im Kreis fliegt und dabei leuchtende „Wolken“ einfängt. Bis zu vier Meter hoch geht es in die Luft, und wer am Ende der Fahrt die meisten Wolken gesammelt hat, gewinnt. Inspiriert wurde diese einzigartige Attraktion von der Frage vieler Kinder: „Wie schmecken Wolken?“ „Mit dem Wolkenfänger lassen wir Träume wahr werden. Kinder lernen hier spielerisch, dass man mit Kreativität und Mut auch scheinbar Unerreichbares erreichen kann - genau wie wir mit unserem Park“, so die beiden Gründer des Eis-Greissler Erlebnisparks Andrea und Georg Blochberger. Ab drei Jahren und 90cm Körpergröße darf man, gemeinsam mit einem Co-Piloten, nach Wolken jagen. www.eis-greissler.at