Landesrätin Eva Prischl, Landesrat Anton Kasser sowie Mag.a Susanne Sellnar (Direktorin des SBZ Korneuburg). 
© NLK Filzwieser

Erweiterung

Eröffnung des Neubaus im SBZ Korneuburg

09.11.25, 12:52
Teilen

Im Beisein von Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Eva Prischl (SPÖ) sowie Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) wurde kürzlich der Um- und Neubau des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Korneuburg nach einer mehrjährigen Bauzeit feierlich eröffnet.  

Insgesamt sind in die Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Einrichtung 15,3 Mio. Euro investiert worden. "Mit dieser Modernisierung leistet das Land NÖ einen wichtigen Beitrag für eine zeitgemäße, qualitativ hochwertige Betreuung, die für Geborgenheit, Sicherheit und Chancen sorgt“, betonten die beiden Landesräte Prischl und Kasser im Rahmen der Eröffnungsfeier.

Landesrätin Eva Prischl, Landesrat Anton Kasser sowie Mag.a Susanne Sellnar (Direktorin des SBZ Korneuburg). 

Landesrätin Eva Prischl, Landesrat Anton Kasser sowie Mag.a Susanne Sellnar (Direktorin des SBZ Korneuburg). 

© NLK Filzwieser

Die preisgekrönte Architektur der neuen Räumlichkeiten zeichnet sich durch eine harmonische Integration in die Natur aus und soll den jungen Menschen einen ansprechenden und funktionalen Lebensraum gewährleisten. Fünf Wohngruppen bieten nun Betreuungsplätze für insgesamt 35 Kinder und Jugendliche. "Viele junge Menschen, denen das Schicksal nicht die besten Startbedingungen zugedacht hat, brauchen ein qualitätsvolles und professionelles Umfeld. Gemeinsam mit den Gemeinden als Partner sorgt das Land NÖ deshalb neben einem breiten Angebot an Beratung, Betreuung, Förderung und Schutz auch für die nötige Infrastruktur“, so die beiden Landesräte abschließend.

