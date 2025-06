Europas beste Lounge: Auszeichnung für Flughafen Wien-Schwechat

Europas beste Lounge steht in Österreich: Der Flughafen Wien-Schwechat erhielt den Excellence Award von Priority Pass für die VIENNA Lounge im Terminal 1.

Dem Flughafen Wien-Schwechat wurde eine große Ehre zuteil: Die renommierte VIENNA Lounge wurde am 5. Juni mit dem "Priority Pass Award" als beste Flughafen-Lounge Europas gekürt. Die Verleihung fand direkt vor Ort statt – mit dabei waren gewichtige Partner wie die DoN group und das Leopold Museum. Der Flughafen darf sich somit bereits zum zweiten Mal über diese Auszeichnung freuen.

© Flughafen Wien ×

Bei der Preisvergabe wurde Lounge-Feeling vom Feinsten zelebriert: Ein Fotospot auf der Panoramaterrasse, feine österreichische Leckerbissen, exklusive Signature-Cocktails und Live-Saxophon sorgten für gute Stimmung unter den Gästen. Generell weiß die Lounge mit Wiener Stil, regionaler Kunst und freier Sicht aufs Rollfeld zu überzeugen – ein Rückzugsort der Extraklasse.

© Flughafen Wien ×

Zur Kür: Über 781.000 Reisende haben die Lounge nach bestem Wissen und Gewissen bewertet – nach Kriterien wie Service, Ausstattung, Essen und Atmosphäre. Damit stach man Lounges in 145 Ländern mit über 1.700 Mitbewerbern aus. Hinter dem Preis steht der Weltmarktführer Priority Pass, betrieben von der britischen Collinson-Gruppe.

Kurs in Richtung 5-Sterne-Airport

"Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt von unseren Gästen kommt – ihren Bewertungen verdanken wir den Titel als beste Lounge Europas. Die VIENNA Lounge steht für unseren Anspruch, internationalen Komfort mit Wiener Stil zu verbinden. Dass wir diese Qualität gemeinsam mit unseren Partnern erneut unter Beweis stellen konnten, bestätigt unseren Kurs in Richtung 5-Sterne-Airport. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern – sie machen dieses Erlebnis erst möglich", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Die VIENNA Lounge ist ein Paradebeispiel für das, was wir mit dieser Auszeichnung würdigen möchten – den außerordentlichen Einsatz unserer Lounge- und Erlebnispartner, die kontinuierlich alles daransetzen, Reisende zu begeistern. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wird – von der regionalen Handschrift bis zur Qualität des Service. Dass diese Lounge von unseren Mitgliedern zur 'European Lounge of The Year' gewählt wurde, ist eine große Leistung. Wir freuen uns, diesen Erfolg heute hier in Wien gemeinsam feiern zu dürfen", so Chris Ross, EMEA Regional Chair und Chief Brand Officer, Collinson.