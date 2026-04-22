Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Ex-Verfassungsschützer wieder schuldig - verkaufte er Staats-Geheimnisse?
© Unsplash

BVT-Skandal

Ex-Verfassungsschützer wieder schuldig - verkaufte er Staats-Geheimnisse?

22.04.26, 11:06
Teilen

Pikantes Urteil in St. Pölten! Ein Ex-Geheimdienstler soll für eine deutsche Privatagentin spioniert haben - und kassierte wohl dafür. Jetzt erfolgte der zweite Schuldspruch! 

Zweite Runde, gleiches Ergebnis! Ein ehemaliger Beamter des aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten erneut zwei Monate bedingte Haft wegen Bestechlichkeit kassiert. Mit der Einschränkung: Nicht rechtskräftig!

Was hat der 67-Jährige gemacht?

Der Vorwurf ist brisant: Der Ex-Verfassungsschützer soll für die deutsche Privatermittlerin Christina W. - Deckname "Nina" - gegen Bezahlung Firmenbuch-Abfragen durchgeführt sowie Organigramme und Analysen erstellt haben. Und das alles mit Software des BVT! Insgesamt 7.900 Euro soll er dafür kassiert haben - für sechs Projekte zwischen 2010 und 2015. Oberstaatsanwalt Wolfgang Handler von der WKStA brachte es auf den Punkt: „Die Kombination Geld für pflichtwidrige Amtsgeschäfte ergibt den Vorwurf der Bestechlichkeit."

Der Angeklagte streitet alles ab!

Der 67-Jährige bleibt dabei: „nicht schuldig!“ Er habe alles auf seinem Privatcomputer und in der Freizeit erledigt, nur öffentlich zugängliche Quellen verwendet und keine internen Infos weitergegeben. Die Firmenbuch-Abfragen? Rein dienstlich, nicht für die Deutsche!

Warum überhaupt ein zweiter Rechtsgang?

Das erste Urteil vom Mai 2025 hatte der Oberste Gerichtshof (OGH) aufgehoben - wegen fehlender Feststellungen zur Verjährung. Jetzt wurde diese Hürde genommen. Das Ergebnis: identisch!

Wie geht es weiter?

Die Staatsanwaltschaft meldete prompt Berufung an - ihr ist die Strafe offenbar zu milde. Die Verteidigung schwieg. Kurzum: Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen