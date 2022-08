Fensterbohrer-Duo nach sechs Einbrüchen in Haft

Die Männer im Alter von 32 und 58 Jahren sollen nach Polizeiangaben vom Mittwoch Beute im Wert von etwa 200.000 Euro gemacht haben.

Mödling. Sechs Einbrüche in Niederösterreich werden einem sogenannten Fensterbohrer-Duo angelastet, dem in Zusammenarbeit über die Grenze hinweg das Handwerk gelegt worden ist. Die Männer im Alter von 32 und 58 Jahren sollen nach Polizeiangaben vom Mittwoch Beute im Wert von etwa 200.000 Euro gemacht haben. Sie waren nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich hatten seit Mitte März gegen Täter ermittelt, die Einbrüche in Wohnhäuser begingen, indem sie Löcher in Terrassentüren bzw. Fenster bohrten. Erbeutet wurden u. a. Fahrzeugschlüssel, Handtaschen sowie Schmuck. Autos wurden sofort ins Ausland verbracht, so die Polizei. Ein Pkw wurde in Ungarn sichergestellt. Der Innenraum war erheblich beschädigt.

Im Burgenland festgenommen

In Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Nachbarland wurden schließlich zwei ungarische Staatsbürger nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Bezirk Mödling von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich im Burgenland festgenommen. In ihrem Auto hatten die Männer u. a. Werkzeug, das für Einbrüche durch Fensterbohren verwendet wurde. Seit der Festnahme des 32- und des 58-Jährigen wurden in Niederösterreich keine weiteren derartigen Taten mehr verübt, hielt die Landespolizeidirektion fest.

Den Beschuldigten sind sechs gleichartige Wohnhauseinbrüche in den Bezirken Gänserndorf, Baden, St. Pölten sowie Mödling zugeordnet worden. In einem Fall blieb es beim Versuch. Gestohlen wurden vier Pkw, zwei Geigen, E-Bikes, Bargeld sowie Schmuck. Weiters wird das Duo beschuldigt, einen Einbruch in einen Pkw im Bezirk Baden begangen und eine Geldbörse erbeutet zu haben.