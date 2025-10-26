"Flott in Fischamend“: Davongerast, als Polizei 20-Jährigen aufhalten wollte

20-Jähriger raste im Bezirk Bruck an der Leitha mit 130 km/h durch das Ortsgebiet und mit 150 km/h auf der Freilandstraße.

Viel zu schnell und zudem ohne Kennzeichen am Auto ist am späten Samstagabend ein 20-Jähriger im Raum Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) unterwegs gewesen. In Enzersdorf an der Fischa raste er laut Polizei mit etwa 130 km/h durch das Ortsgebiet und mit rund 150 km/h auf der Freilandstraße. Der junge Lenker wurde angezeigt. Zudem erging am Sonntag ein Zeugenaufruf wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Nachdem die Besatzung einer Streife in Fischamend auf den Pkw ohne Kennzeichen aufmerksam geworden war und das Blaulicht aktiviert hatte, beschleunigte der Lenker und fuhr laut Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Enzersdorf an der Fischa. Die Beleuchtung am Auto schaltete er dabei zeitweise aus. Zudem gefährdete der 20-Jährige die körperliche Sicherheit einiger Passanten und weiterer Kfz-Lenker. Zeugen der Fahrt sowie Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fischamend (Tel.: 059133-3222-100) in Verbindung zu setzen.