Forstinger startet großes Comeback - Mitarbeiter gesucht

Mit einem neuen Flagship-Store in Neunkirchen startet der Automobilfachmarkt Forstinger nach der abgeschlossenen Insolvenz wieder durch. Das Personal soll nun um rund zehn Prozent aufgestockt werden.

Es war bisher die dritte Insolvenz des 1962 gegründeten Unternehmens, nach 2001 und 2018, allerdings mit verschiedenen Eigentümern. Der Jahresumsatz wird aktuell mit über 70 Millionen Euro angegeben, bei 69 Standorten und über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das 2023 gestartete Insolvenzverfahren wurde nun mit der letzten Zahlung im September abgeschlossen. Der neue Store in Neunkirchen soll der Startschuss für einen "langfristig soliden Wachstumskurs" sein, wie es CEO Harald Chromy nannte. Zudem sprach er von einem "Symbolcharakter, ein solches Projekt umsetzen zu können". Der neue Standort ersetzte den alten in Neunkirchen.

© Forstinger/Christian Dusek

Weiters sucht Forstinger aktuell 40 neue Vollzeit-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in ganz Österreich, also rund zehn Prozent der bisherigen Mitarbeiteranzahl. Hinzu kommen zudem Reifenmonteurinnen und Monteure in Saisonarbeit. 18 Monteure sind es alleine in Niederösterreich und neun reguläre Mitarbeiter.