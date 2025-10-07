Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Forstinger startet großes Comeback - Mitarbeiter gesucht
© Forstinger/Christian Dusek

Nach Insolvenz

Forstinger startet großes Comeback - Mitarbeiter gesucht

07.10.25, 10:30 | Aktualisiert: 07.10.25, 13:21
Teilen

Mit einem neuen Flagship-Store in Neunkirchen startet der Automobilfachmarkt Forstinger nach der abgeschlossenen Insolvenz wieder durch. Das Personal soll nun um rund zehn Prozent aufgestockt werden.

Es war bisher die dritte Insolvenz des 1962 gegründeten Unternehmens, nach 2001 und 2018, allerdings mit verschiedenen Eigentümern. Der Jahresumsatz wird aktuell mit über 70 Millionen Euro angegeben, bei 69 Standorten und über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das 2023 gestartete Insolvenzverfahren wurde nun mit der letzten Zahlung im September abgeschlossen. Der neue Store in Neunkirchen soll der Startschuss für einen "langfristig soliden Wachstumskurs" sein, wie es CEO Harald Chromy nannte. Zudem sprach er von einem "Symbolcharakter, ein solches Projekt umsetzen zu können". Der neue Standort ersetzte den alten in Neunkirchen.

Forstinger startet großes Comeback - Mitarbeiter gesucht
© Forstinger/Christian Dusek

Weiters sucht Forstinger aktuell 40 neue Vollzeit-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in ganz Österreich, also rund zehn Prozent der bisherigen Mitarbeiteranzahl. Hinzu kommen zudem Reifenmonteurinnen und Monteure in Saisonarbeit. 18 Monteure sind es alleine in Niederösterreich und neun reguläre Mitarbeiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden