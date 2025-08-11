Frequency Festival: 40.000 Fans pro Tag und jede Menge Pannenhilfe

In St. Pölten steigt die Vorfreude, denn das Frequency Festival lockt wieder zehntausende Musikfans in die Stadt. Während auf der Bühne die Bässe dröhnen, läuft im Hintergrund der Großeinsatz der gelben Engel.

Von Mittwoch, 13., bis Freitag, 15. August, verwandelt sich St. Pölten in einen Magneten für Musikfans aus ganz Europa. An jedem der drei Tage kommen mehr als 40.000 Besucher zum Frequency Festival. Die niederösterreichische Landeshauptstadt wird zu einem brodelnden Meer aus Sounds, Zelten und feiernden Menschen. Für den ÖAMTC ist es bereits der 15. Festival-Einsatz in Serie. Die Helfer erwarten arbeitsreiche Tage zwischen Bässen, Beats und Einsätzen.

Gäste müssen bei der diesjährigen Festival-Auflage mit Hitze rechnen. Als Headliner werden am ersten Frequency-Tag der Rapper Post Malone und US-Durchstarterin Chappell Roan auftreten. Zu den weiteren Festival-Acts zählen etwa Shawn Mendes, Central Cee, Kygo und Will Smith.

Straßen voller Fans und Fahrzeuge

"Meistens helfen wir aufgrund leerer Batterien und verlorener Autoschlüssel“, so Herbert Dechet, Leiter der Pannenhilfe NÖ-West. Häufig kommen auch Reifenpannen vor. Ab und zu gibt es Einsätze, die so ungewöhnlich sind wie die Festivalnächte selbst. Der Andrang beginnt schon am Montagmittag, wenn die Campingplätze für Early-Camper öffnen. Bis Mittwochabend sind die Zeltplätze gefüllt. Rund um das Gelände wälzen sich dann Autos, Busse und Shuttlefahrzeuge durch die Straßen.

Staus befürchtet Dechet nicht. Das Anfahrtskonzept hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Neue Parkplätze und eine Bandausgabe bei der Ausfahrt St. Pölten Ost (S33) sorgen für Entlastung. Auch über St. Pölten Süd (A1) ist die Anreise möglich. Dort bremst jedoch ein Baustellenbereich den Verkehr. Fahr- und Parkverbote müssen unbedingt eingehalten werden. Rettungswege sind stets freizuhalten, sonst wird sofort abgeschleppt.

Tipps gegen das böse Erwachen

Wer Stress vermeiden möchte, sollte mit der Bahn reisen. Drei Züge pro Stunde fahren von Wien nach St. Pölten. Aus Salzburg und Linz gibt es zwei Verbindungen pro Stunde. Nach Konzertende verkehren Sonderzüge nach Wien-Meidling. Vom Hauptbahnhof bringen Shuttlebusse die Besucher direkt zum Gelände. Öffentliche Buslinien halten ebenfalls in der Nähe. Autofahrer sollten Fahrgemeinschaften bilden. In sozialen Netzwerken gibt es eigene Gruppen für die Organisation.

"Beherzigt man unsere Tipps, so könnte eine Vielzahl der Pannen vermieden werden", erklärt Dechet. Besucher sollten einen Zweitschlüssel mitnehmen und die Batterie schonen. Klimaanlage und Radio besser nur sparsam nutzen. Auch Kühlboxen entladen die Batterie schnell. Viele merken erst am Samstagvormittag, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt oder der Schlüssel fehlt. Auf den riesigen Parkplätzen verlieren manche sogar den Überblick, wo das Auto steht. In solchen Fällen helfen die Gelben Engel ebenfalls.

"Wir stehen den Festivalgästen bei allen Fahrzeugproblemen mit Rat und Tat zur Seite. Das Frequency Festival ist auch für uns jedes Jahr ein Highlight und eine besondere Herausforderung." Zwischen Musik, Menschenmengen und Motorproblemen sichert der ÖAMTC den Takt für eine unbeschwerte Heimreise.