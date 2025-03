pool+garden und Kulinar lockten 45.000 Besucher nach Tulln

45.000 Besucher zählte Österreichs größte Messe für stilvolles Leben im eigenen Garten und die Genussmesse Kulinar, die von Donnerstag bis Sonntag gleichzeitig in Tulln über die Bühne gingen.

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startete das erste Highlight der Gartensaison 2025 – die pool + garden Tulln. Mehr als 240 Aussteller präsentierten Neuigkeiten und Trends bei Pools, Beschattung, Whirlpools, Jacuzzis und Schwimmteiche sowie Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung und Sommergärten. Die „Kulinar Tulln“ bot mit sensationellen 185 Ausstellern alles zum Thema Kochen, Küche und Kulinarik. Kochshows mit Spitzenköchen rund um Haubenkoch Grand Chef Toni Mörwald rundeten das vielseitige Programm ab. Insgesamt wurden 45.208 Besucher gezählt.

"Die pool+garden Tulln mit der Kulinar Tulln war der erfolgreiche Start in Österreichs Gartensaison 2025. Unsere Besucher waren begeistert von der Atmosphäre und vom einzigartigen Angebot. Viele neue Trends auf Österreichs größter Poolmesse, ein breites Programm bei Gartenmöbeln und Gartengestaltung und eine Rekordzahl an Ausstellern der Kulinar Tulln brachten ein komplettes Messeerlebnis. Die hohe Kundenfrequenz und das gezielte Interesse der mehr als 45.000 Besucher waren perfekt für unsere Aussteller.“, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Austeller zeigten sich zufrieden

Die Kittenberger Erlebnisgärten werden auch im kommenden Jahr definitiv wieder dabei sein. "Die pool + garden Tulln ist für uns jedes Jahr der bedeutendste Start in die neue Gartensaison. Für die Kittenberger Gartengestaltung spielt der persönliche Austausch mit Gartenliebhabern und unseren bestehenden Kunden auf der Messe eine zentrale Rolle, so Geschäftsführer Reinhard Kittenberger. "Viele Besucher informierten sich mit konkreten Vorstellungen zum Thema Pool und Ausstattung. Die guten Beratungsgespräche spiegeln das große Interesse an unseren hochwertigen Produkten wider", erzählt Lukas Poinstingl aus Geschäftsführung der Leidenfrost-pool GmbH.

Die nächste pool+garden Tulln und Kulinar Tulln findet von 19. bis 22. März 2026 statt.