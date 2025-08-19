Alles zu oe24VIP
gas-Drama Mödling
© PRESSESTELLE BFK MÖDLING

Im KH gestorben

Gasunfall in Mödling forderte zweites Todesopfer

19.08.25, 09:25
Teilen

Der Gasunfall in Mödling vom Mittwoch vergangener Woche hat ein zweites Todesopfer gefordert.

Nachdem ein Arbeiter noch an Ort und Stelle ums Leben gekommen war, erlag sein Kollege nach Angaben der Wiener Netze am Montagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Unternehmen betonte in einer Aussendung, die Behörden bei deren Ermittlungen zu unterstützen. "Es ist uns ein großes Anliegen, zur lückenlosen Aufklärung des Unfallhergangs beizutragen."

Auf einer Baustelle in der niederösterreichischen Bezirksstadt war es bei Routinearbeiten, so die Wiener Netze, zu einem Gasaustritt gekommen. Vermutlich ein defekter Blasebalg hatte dazu geführt. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Der Blasebalg wurde sichergestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

