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Geburten-Alarm in NÖ: 5.354 mehr Tote als Babys
© Unsplash

Immer weniger Kinder

Geburten-Alarm in NÖ: 5.354 mehr Tote als Babys

19.05.26, 11:13
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Die Zahlen sind schockierend: In Niederösterreich sterben deutlich mehr Menschen, als Kinder geboren werden. Der Trend zeigt seit Jahren nach unten – und ein Ende ist nicht in Sicht! 

2025 wurden in NÖ nur 13.020 Kinder geboren – aber 18.374 Menschen starben. Das ergibt ein Geburtendefizit von minus 5.354 Personen! Und die Fertilitätsrate – also die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau – ist von 1,59 (2016) auf nur noch 1,37 (2024) abgestürzt.

Kein einziger Bezirk im Plus

Noch erschreckender: In ALLEN niederösterreichischen Bezirken ist die Geburtenbilanz negativ. Überall starben mehr Menschen, als Kinder geboren wurden. Besonders hart trifft es Baden, Mistelbach, Tulln, Mödling und Neunkirchen – sowie die Bezirke Horn und Gmünd, die bei den relativen Werten besonders tief im Minus liegen.

Warum werden immer weniger Kinder geboren?

Forscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nennen klare Gründe:

  • Spätere Familiengründung (Erstkind mit durchschnittlich fast 30 Jahren)
  • Wirtschaftliche Unsicherheit und hohe Lebenshaltungskosten
  • Schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie
  • Veränderte Vorstellungen von Partnerschaft und Kinderbetreuung

Und der Trend zur Kinderlosigkeit explodiert: Fast jede fünfte Frau plant heute, kinderlos zu bleiben – in den 1980ern waren es noch sieben Prozent!

NÖ noch über dem Österreichschnitt – aber der Abstand schmilzt

Ein kleiner Lichtblick: Mit 1,37 Kindern pro Frau liegt NÖ noch über dem österreichischen Schnitt von 1,31. Aber der Rückgang folgt demselben Trend – und österreichweit könnte die Rate 2025 sogar auf nur noch 1,29 sinken. Historischer Tiefststand!

Zuwanderung rettet die Bevölkerungszahl – vorerst

Dass NÖ nicht schrumpft, liegt vor allem an der Zuwanderung: 2024 siedelten sich 20.300 Personen aus dem Ausland in NÖ an. Aber: Das Land will weniger Zuwanderer und hat bereits beim Innenministerium eine Reduktion beantragt. Fazit: Weniger Geburten, mehr Todesfälle, sinkende Fertilitätsrate – Niederösterreich steht vor einer massiven demografischen Herausforderung. Ohne Gegenmaßnahmen wird das Problem größer. Die Zeit zum Handeln ist jetzt!

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