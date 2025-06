Gedesag: Spatenstich für Heiligeneich III mit 10 Reihenhäusern

In Heiligeneich, Marktgemeinde Atzenbrugg im Bezirk Tulln, erfolgte der feierliche Spatenstich der Gedesag für das Wohnbauprojekt „Heiligeneich III“. Mit diesem wichtigen Schritt erweitert die Gedesag aus Krems nochmals ihr attraktives Angebot in der Region.

Nach dem sehr erfolgreichen Projekt „Heiligeneich II“ entstehen weitere 34 vom Land NÖ geförderte Wohnungen sowie 10 Reihenhäuser, die allesamt in Miete mit Kaufoption vergeben werden. Die Reihenhäuser bieten mit rund 106 m² Wohnfläche, einem Keller mit ca. 57 m² und einer Loggia viel Platz zu leistbaren Konditionen. Der Wohnungsmix der 34 Wohnungen umfasst 2 bis 4 Zimmer mit Größen zwischen rund 57 und 85 m².

Modernes Wohnen mit Komfort und Nachhaltigkeit

Mit „Heiligeneich III“ entstehen zwei moderne Wohnhäuser mit jeweils drei oberirdischen Geschoßen sowie einem Kellergeschoß. Dank einer barrierefreien Aufzugsanlage sind alle Einheiten auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und generationenübergreifend erreichbar. In allen Wohnungen sorgen optisch sehr ansprechende Fassadeneinschnitte in Form von Loggien und Eigengärten im Erdgeschoss für zusätzlichen Wohnkomfort und Freiraum. Die zehn Reihenhäuser werden mit zwei Wohngeschossen und einem Kellergeschoß errichtet, samt Terrassengarten und praktischen Außenabstellräumen. Eine Tiefgarage garantiert eine besonders ressourcenschonende Flächennutzung beim Projekt Heiligeneich III. Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant.



Lebensqualität im Herzen des TullnerfeldsHeiligeneich-Atzenbrugg liegt eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Tullnerfelds und punktet mit ausgezeichneter Infrastruktur: Schulen und Kindergarten, Nahversorger, medizinische Einrichtungen und Sportanlagen finden Sie direkt vor der Haustür. Die Nähe zur Stadt Tulln sowie die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und das regionale Straßennetz machen Heiligeneich besonders attraktiv, auch für Pendler.Für die jüngsten Bewohner und das gemeinschaftliche Miteinander steht ein Kinderspielplatz zur Verfügung.Info: www.gedesag.at oder E-Mail an office@gedesag.at.