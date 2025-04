Gerettete Äffchen haben Baby-Zwillinge bekommen

Mit einer kleinen Sensation kann das Tierschutzhaus Vösendorf aufwarten.

Erstmals in der 180-jährigen Geschichte des Wiener Tierschutzvereins, dem Trägerverein von Tierschutz Austria, sind Lisztaffen zur Welt gekommen – eine Sensation und ein Symbol für einen Neuanfang. „Hunde- und Katzenbabies sind im Tierheim Vösendorf regelmäßige Wegbegleiter, Lisztaffenbabies sind etwas ganz Besonderes", so Stephan Scheidl von Tierschutz Austria.

Vor kurzem kamen im Tierheim die Lisztaffenzwillinge auf die Welt. Ihre bei einer Beschlagnahme in Krems schon trächtige Mutter fand gemeinsam mit ihrem Partner und anderen Exoten, wie etwa Schlangen, einer Spornschildkröte und weiteren Tieren, ein neues Übergangszuhause.

Abgenommen wegen schlechter Haltung

Die Affen hatten es in ihrem Leben nicht unbedingt einfach, waren sie doch gefangen in viel zu kleinen Käfigen. Nur dank eines anonymen Hinweises konnten die Behörden einschreiten und die Tiere ins Tierschutzhaus nach Vösendorf in Sicherheit bringen – Österreichs größtes Tierschutzhaus, das auch über die notwendige Expertise verfügt, Exoten artgerecht aufzunehmen und zu versorgen. Bei großen behördlichen Abnahmen ist Tierschutz Austria landesweit daher oft die erste Anlaufstelle.„Die Babies sind wohlauf und werden von ihrem Papa Giovanni durch die Gegend getragen“, freut sich Scheidl. (siehe Foto)