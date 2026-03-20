Geringster Leerstand in Mödling

Mödling kann auch heuer seine Spitzenposition im Leerstands-Ranking behaupten: Zum fünften Mal in Folge hat Mödling den geringsten Leerstand aller untersuchten Städte Österreichs.

Der Leerflächenanteil liegt in Mödling bei gerade einmal 0,8 Prozent, der Durchschnitt bei vergleichbaren Städten liegt bei 7,4 Prozent. Die aktuellen Zahlen von Standort & Markt zeigen: Der Leerstand in Mödling liegt derzeit noch auf einem niedrigen Niveau. Aber gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, die Entwicklungen genau zu beobachten. Wirtschafts-Stadträtin Dagmar Steiner (NEOS) freut sich über die Zahlen und den erneuten Spitzenplatz: "Es ist erfreulich, dass viele Geschäfte weiterhin bestehen, doch wir müssen wachsam bleiben und die Herausforderungen der Unternehmer ernst nehmen.“

Zahlreiche Betriebsbesuche

Das gute Ergebnis dürfe deswegen kein Grund für Stillstand sein: "Ja, die Zahlen sind positiv – aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin etwas zu tun ist. Die Stadt muss aktiv unterstützen und Ideen umsetzen, um Mödling auch in Zukunft lebendig zu halten.“ Um das zu gewährleisten, hat Steiner bereits Maßnahmen umgesetzt. "Vor allem durch zahlreiche Betriebsbesuche erfahre ich direkt, wo der Schuh bei den Unternehmern drückt und wie die Stadt gezielt unterstützen kann“, sagt die Wirtschafts-Stadträtin.

Veranstaltungen am laufenden Band

Gemeinsam mit Kultur- und Stadtentwicklungsreferat werden laufend Veranstaltungen wie z.B. Stadtfest, Kultursommer, Krimi-Lesungen, Mödling Classic oder die Lange Einkaufsnacht organisiert, 2026 soll es zudem grätzlbezogene Vernetzung mit den Unternehmer:innen entlang der Einkaufsstraßen geben. "Dadurch können wir gemeinsam mit den Geschäftsinhabern neue Belebungskonzepte entwickeln und die lokale Wirtschaft stärken“, erklärt Steiner abschließend.