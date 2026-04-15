"Glatt&Verkehr" macht Krems zum 30. Mal zum Klangkörper

Die 30. Auflage des Festivals „Glatt&Verkehrt“ in Krems und Umgebung beinhaltet 17 Konzerte mit Künstlern aus 13 Ländern. Zur Eröffnung am 10. Juli ist das Quartett "This is How we Fly“ im Klangraum Krems Minoritenkirche zu hören.

Bei den Winzern Krems stehen neben fünf Österreich-Debüts auch ein Auftritt von "Die Strottern“ auf dem Programm. Zum Abschluss am 26. Juli wurde "die wahrscheinlich schnellste und lauteste Blasmusik der Welt“ Fanfare Ciocărlia angekündigt.

Debüt: "Göttweiger Sieben"

Erstmals geht heuer am 11. Juli das Gipfeltreffen der Göttweiger Sieben über die Bühne, bei dem die Referenten der Musikwerkstatt ein eigens entwickeltes Konzert im Klangraum geben werden. Die Abschlussveranstaltung der Reprisen findet am 17. Juli im Stift Göttweig statt.

Shake Stew kehrt zurück!

Bei den Winzern Krems werden Júlia Kozáková, Omniversal Earkestra, Hilgeum, Ëda Diaz sowie Ríoghnach Connolly & Honeyfeet zum ersten Mal in Österreich zu sehen sein. Zum Festival zurück kehren Shake Stew, Anja Om und Värttinä.

Und im Wirtshaus Salzstadl?

Dort wird am 23. und 24. Juli zu Tafelmusik mit Valentin Lichtenberger & Valerie Costa und Phoebe Violet geladen. Neu sind die Kurzkonzerte in der gotischen Ursulakapelle in Krems, in der am 25. und 26. Juli Asja Valčić und Bertl Mütter zu hören sind.