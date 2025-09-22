Gleichenfeier der GEDESAG für das Wohnprojekt „Ardagger IV“

GEDESAG setzt Meilenstein für neues Zuhause: Mit der traditionellen Feier zur Dachgleiche des Projekts „Ardagger IV“ im Bezirk Amstetten wurde der Rohbau für 33 moderne Wohnungen offiziell fertiggestellt.

Dieser Moment symbolisiert nicht nur ein sicheres Dach über dem Kopf, sondern auch die Fortschritte auf dem Weg zu neuem Wohnraum in Ardagger.

33 neue Einheiten bieten Wohnkomfort für alle Generationen

In festlichem Rahmen dankten Bürgermeister Johannes Pressl und Gedesag-Vorstand Peter Forthuber allen am Bau Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz. Gemeinsam mit den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde sowie zahlreichen Gästen wurde der Meilenstein gefeiert.

Gleichenfeier mit Bgm. J. Pressl, Roman Pils (Polier der Firma Mayr-Bau), Peter Forthuber (Vorstand Gedesag). v. l. © Gedesag

Das Projekt „Ardagger IV“ umfasst insgesamt 33 moderne Wohnungen, davon 9 barrierefreie Einheiten. Diese sind speziell für Menschen mit Behinderung oder altersbedingten Einschränkungen vorgesehen und werden in Miete vergeben. Die weiteren 24 Wohnungen stehen im Modell „Miete mit Kaufoption“ zur Verfügung. Alle Wohnungen sind als 2- oder 3-Zimmer-Einheiten konzipiert und verfügen über Terrassen mit vorgelagerten Eigengärten oder Balkonen/Loggien, abhängig von Lage und Geschoß.

Laubengang im neuen Wohnprojekt Ardagger © Gedesag

Wohnen mit Innenhof, Spielplatz und guter Anbindung

Die Wohnungen verteilen sich auf drei Geschoße rund um einen begrünten Innenhof. Ein großzügiger Spielplatz der angrenzenden Schule kann von allen Bewohnerinnen und Bewohnern mitgenutzt werden. Jeder Wohnung sind ein bis zwei KFZ-Stellplätze zugeordnet, sodass auch die Mobilität der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner gesichert ist.

Baubeginn war im Herbst 2024, die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant. Info: www.gedesag.at oder

E-Mail: office@gedesag.at