Graffiti-Vandalismus in Purkersdorf: Teenie-Quartett im Visier

Jugendliche "Graffiti-Künstler" stehen im Verdacht, in Purkersdorf für eine Serie von Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein. Die Polizei spricht von 28 Straftaten und über 50 betroffenen Objekten. Zwei der Verdächtigen haben die Taten gestanden.

Vier Jugendliche zeichnen nach Polizeiangaben vom Freitag für Sachbeschädigungen durch Graffiti in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) verantwortlich. Das Quartett im Alter von 14 bis 16 Jahren wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Die lokale Kriminaldienstgruppe hat den Beschuldigten 28 Straftaten mit mehr als 50 beschädigten Objekten zugeordnet. Die Gesamtschadenssumme beträgt etwa 27.400 Euro.

Die Fälle waren am 25. März bekanntgeworden. Als Tatzeitraum galt 14. Februar bis 10. März. Sowohl öffentliches als auch privates Eigentum wurde mit Schriftzügen wie "MOST", "SEMO CAP", "arion", "hocus", "KAISER", "SeyR", "Traze", "SIGMAR" und "Monster" in unterschiedlichen Farbkombinationen versehen, hatte die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet.

Zwei Burschen stellten sich

Aufgrund der medialen Berichterstattung stellte sich bereits am 26. März ein 14-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei der Polizeiinspektion Purkersdorf. Einen Tag später tat es ihm ein 15-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk St. Pölten und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, gleich. Beide Burschen waren zu einem Großteil der Sachbeschädigungen umfassend geständig.

Durch die weiterführenden Ermittlungen der Kriminalisten der Polizeiinspektion Purkersdorf und mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung wurden etwa eine Woche später zwei weitere Beschuldigte ausgeforscht. Es handelte sich um einen 15- und einen 16-Jährigen, beide aus dem Bezirk St. Pölten. Dieses Duo war nicht geständig.