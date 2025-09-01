Große Sorge um Kult-Elch: Wo steckt Emil?

Wo steckt Kult-Elch Emil? Zuletzt wurde der Besucher aus dem Hohen Norden am Samstagabend in Würmla gesichtet. Immer wieder wurde er von Selfie-Jägern verfolgt.

Ist Elch Emil vor den Paparazzi in Niederösterreich geflüchtet? Auf Facebook machten sich zahlreiche Fans Sorgen um das Tier, weil immer mehr Menschen ihn mit Autos mit Fernlichtern oder Taschenlampen verfolgten, um ein Foto zu ergattern.

Zuvor wanderte er friedlich durch das Tullnerfeld und verschwand am Samstagabend in ein Maisfeld nahe Würmla.

Versteckt sich Emil?

Auf Facebook wird bereits spekuliert: Ist Emil etwa etwas zugestoßen? Oder versteckt sich das Wildtier vor seinen Verfolgern?

Eine Userin stellt eine These auf: "Ich glaube, er ist nur müde und schläft sich einmal aus nach seiner langen Wanderung. Hoffentlich geht es ihm gut."