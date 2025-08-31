Riesen Aufregung: Selfie-Jäger verfolgen Kult-Elch Emil

Kult-Elch Emil streift weiter durch Niederösterreich, der Besucher aus dem Hohen Norden ist aktuell weiter im Tullner Raum unterwegs. Einige "Fans" treiben den Hype um Emil aber zu weit.

Tierschützer warnten eindringlich, dass man dem Elch nicht zu nahe kommen und ihn in Ruhe herumziehen lassen soll.

Doch einige "Fans" machen genau das Gegenteil. Manche verfolgen Emil sogar mit dem Auto samt Fernlicht. Andere ziehen mit Taschenlampen und leuchtenden Westen durch die Felder, um ein Foto von dem Elch zu erhaschen.

Auf Facebook herrscht helle Aufregung: "Die Leute sind unmöglich", kommentiert eine Nutzerin. Ein weiterer User schreibt: "So verhält man sich nicht gegenüber einem Wildtier."