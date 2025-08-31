Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Riesen Aufregung: Selfie-Jäger verfolgen Kult-Elch Emil

Mit Autos, Lampen

Riesen Aufregung: Selfie-Jäger verfolgen Kult-Elch Emil

31.08.25, 08:57
Teilen

Kult-Elch Emil streift weiter durch Niederösterreich, der Besucher aus dem Hohen Norden ist aktuell weiter im Tullner Raum unterwegs. Einige "Fans" treiben den Hype um Emil aber zu weit. 

Tierschützer warnten eindringlich, dass man dem Elch nicht zu nahe kommen und ihn in Ruhe herumziehen lassen soll.

Doch einige "Fans" machen genau das Gegenteil. Manche verfolgen Emil sogar mit dem Auto samt Fernlicht. Andere ziehen mit Taschenlampen und leuchtenden Westen durch die Felder, um ein Foto von dem Elch zu erhaschen.

Auf Facebook herrscht helle Aufregung: "Die Leute sind unmöglich", kommentiert eine Nutzerin. Ein weiterer User schreibt: "So verhält man sich nicht gegenüber einem Wildtier."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden