Grüne Revolution! St. Pölten startet Öko-Kraftwerk

Energiewende in der Landeshauptstadt! Ein neues Biomasseheizkraftwerk geht im Industriegebiet Stattersdorf in Betrieb - und versorgt künftig 15.000 Haushalte mit Ökostrom und bis zu 30.000 Haushalte mit CO2-neutraler Naturwärme.

Pro Jahr werden damit 25.000 Tonnen CO2 eingespart! LH-Stv. Stephan Pernkopf betont: "Die aktuelle Situation im Nahen Osten zeigt uns, wie wichtig es ist, auf Unabhängigkeit und heimische Wertschöpfung zu setzen. Das ist wichtig für unser Land und unsere Zukunft!"

Eine moderne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage

Dies ersetzt eine 30 Jahre alte Erdgasanlage und nutzt Hackschnitzel als Brennstoff. Realisiert wurde das Projekt als Kooperation aus EVN, Stadt St. Pölten und der Salzer Gruppe. Olympiasiegerin Katharina Huber übernahm sogar die Turbinenpatenschaft! St. Pölten macht's vor: saubere, heimische Energie statt fossiler Abhängigkeit.