× Heftige Regenmassen fluten Straßen im Bezirk Hollabrunn

Ein Gewitterstreifen verwandelte den späten Montagabend im Bezirk Hollabrunn in eine einzige Schlammschlacht. Innerhalb kürzester Zeit fielen Wassermassen vom Himmel, die Straßen überfluteten und ganze Ortschaften in Atem hielten.

Am späten Montagabend zog ein schmaler Unwetterstreifen über den Bezirk Hollabrunn - beginnend im Raum Ziersdorf bis in den Bereich von Nappersdorf. Innerhalb kurzer Zeit fielen lokal bis zu 60 Millimeter Regen, dies führte vereinzelt zu kleinräumigen Überflutungen.

Die Feuerwehren wurden zu rund 20 Einsätzen alarmiert. Hauptsächlich handelte es sich dabei um vermurte oder verschlammte Straßen, die teilweise mit Unterstützung von Traktoren und Baggern freigeräumt und anschließend gereinigt wurden. In Ziersdorf konnte durch den gezielten Einsatz mehrerer Pumpen das Eindringen von Wasser in ein Wohnhaus erfolgreich verhindert werden.

© BFKDO Hollabrunn ×

In Rohrbach trat der Bach über das Ufer und verschlammte die Ortsdurchfahrt. In Mittergrabern stieg der Wasserstand ebenfalls deutlich an - hier fehlten nur wenige Zentimeter bis zum Überlauf. Vorsorglich wurde die Bereichsalarmzentrale in Hollabrunn besetzt und der Bezirksführungsstab in einer kleinen Besetzung aktiviert. Da sich die Lage nicht weiter zuspitzte, waren keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.