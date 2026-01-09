Hier tanzt Niederösterreich

Beschwingt ins neue Jahr. Finden Sie hier einen Kalender für Niederösterreichs schönste Bälle.
Bälle im Jänner
5. Jänner: Feuerwehrball Ebendorf, Alte Schule Ebendorf
5. Jänner: Dreikönigsball der FF Zöbing, Festhalle Zöbing
9. Jänner: Simandlball
10. Jänner: Hauptstadtball, VAZ St. Pölten
10. Jänner: Feuerwehrball Poysdorf, Kolpinghaus
10. Jänner: Ball der FF Gemeinlebarn, 20:00 Uhr, Feuerwehrhaus Gemeinlebarn
10. Jänner: Feuerwehrball Langmannersdorf, 20:30 Uhr, Gastwirtschaft Kern
14. Jänner: 25. Seniorenball, 14-20 Uhr, VAZ St. Pölten
16. Jänner: Dirndlball Hofstetten-Grünau, Gemeindezentrum
17. Jänner: Ball der Begegnungen, 16 Euro
17. Jänner: Landjugendball Traismauer, 19:30 Uhr, Mehrzweckhalle Inzersdorf
24. Jänner: Ball der Technik (HTL-Ball), VAZ St. Pölten, 20:00 Uhr Einlass, 21:00 Uhr Beginn
31. Jänner: Kaiserball, 45 Euro
31. Jänner: Bauernball Rabenstein, 6 Euro
31. Jänner: Ball der FF Altlengbach, Hotel "Das Steinberger"
31. Jänner: Feuerwehrball Dornberg-Geigelberg, Gasthaus Fenzl
31. Jänner: Kameradschaftsball Traismauer
Bälle im Februar
7. Februar: Kolpingball Poysdorf, Kolpinghaus8. Februar: Seniorenball Altlengbach, Hotel "Das Steinberger"13. Februar: 69. Landhausball, 19:30 Uhr Einlass, 20:30 Uhr Eröffnung, NÖLandhaus St. Pölten14. Februar: Faschingsball/Gschnas Poysdorf, Kolpinghaus15. Februar: Kindermaskenball Altlengbach, Hotel "Das Steinberger"16. Februar: Rosenmontag Hausball, 18:00 Uhr, Kirchenwirt Koberger, Altlengbach16. Februar: Feuerwehrball Wolkersdorf, Kultursaal Obersdorf17. Februar: Altweiberball, 10 Euro21. Februar: Ball der Bälle, 20:30 Uhr, Z2000 Stockerau (27-32 Euro)