Höchste Autodichte im Waldviertel

Die Schere bei der Anzahl der Autos pro Einwohner geht immer weiter auseinander, das zeigt eine Auswertung von Daten der Statistik Austria. Die Palette reicht von 258 Autos pro 1.000 Einwohner in Wien-Margarethen bis zu 775 im Bezirk Waidhofen an der Thaya.

Der Bezirk Waidhofen an der Thaya hält diese Spitzenposition in Österreich schon sehr lange, die Zahl steigt aber weiter – von 767 im Jahr 2023 auf 775 im Vorjahr, wo die letzte Erhebung stattgefunden hat. Das sind rund dreimal so viele Pkw wie im Auto-„ärmsten“ Bezirk Wien-Margarethen, das zeigt eine Auswertung der Daten durch den Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Die höchste Dichte an Autos pro Einwohner weisen neben Waidhofen an der Thaya auch weitere Bezirke im Waldviertel auf: Zwettl, Horn und Gmünd.

Die ersten 20 Plätze mit den wenigsten Autos pro Einwohner hingegen nehmen Wiener Bezirke ein. Gesunken ist diese Zahl zuletzt auch in St. Pölten. Im Bundesländervergleich gibt es im Burgenland die meisten Autos pro 1.000 Einwohner, danach folgen Kärnten und Niederösterreich.

VCÖ fordert besseres Öffi-Angebot

Der VCÖ fordert angesichts der aktuellen Zahlen eine schnellere Verbesserung der öffentlichen Mobilitätsangebote auf dem Land, mehr Carsharing und den Ausbau der Radinfrastruktur. "Massive Zersiedelung mit dem folgenden Niedergang der Nahversorgung und der massive Straßenausbau bei gleichzeitigem Schrumpfen des Schienennetzes haben in den Regionen die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl reduziert und zu teurer Autoabhängigkeit geführt“, so VCÖ-Sprecher Michael Schwendinger.