Jetzt wird's WILD: Diese Jagdmesse hat es in sich

Am Wochenende wird die Arena Nova erneut zum Treffpunkt für Jagdbegeisterte und Outdoor-Fans. Was die Besucher an insgesamt drei Tagen erwartet, geht allerdings weit über eine klassische Messe hinaus.

Von 24. bis 26. April verwandelt sich die Arena Nova in Wiener Neustadt in eine 6.000 Quadratmeter große Erlebnisbühne. Vor Ort präsentieren mehr als 100 Aussteller alles rund ums Thema Jagd - Technik, Ausrüstung und Kulinarik inklusive.

© Jana Voglauer

Die Messe "Apropos Jagd, Hund & Tradition" ist seit langem ein Fixtermin für Jäger und Naturbegeisterte in Österreichs. Neben Produktneuheiten setzt man voll und ganz auf Erlebnisse: Jagdhunde-Vorführungen, Einblicke in die Wildverarbeitung sowie interaktive Angebote wie Bogen- und Beizjagd sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Genuss und Genuss

Natürlich hat die Messe auch kulinarisch einiges zu bieten: Wildspezialitäten, regionale Produkte und Verkostungen mit geprüften Wildsommeliers locken Feinschmecker von nah und fern an. Nicht entgehen lassen sollten sich die Besucher die beliebten Grillshows sowie eine große Auswahl an edlen Tropfen aus Niederösterreich. Familien-Highlights bieten indessen der Naturlehrpfad und eine Rätselrallye, wodurch die Veranstaltung zum attraktiven Ausflugsziel für Groß und Klein wird.

© Jana Voglauer

Generell versteht sich "Apropos Jagd" als Plattform für Austausch, Wissen und Leidenschaft, um Jagd und Natur für ein breites Publikum greifbar zu machen. In drei Tagen wird eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig, spannend und erlebnisreich die Thematik gestaltet. Online-Tickets gibt es ab 10 Euro, die Tageskarte an der Kassa kostet 12 Euro.