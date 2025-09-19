Johanniter: Neuer Stützpunkt mit neuen Aufgaben

Die Johanniter bekommen im Bundesland Niederösterreich ein größeres Aufgabengebiet, inklusive neuem Stützpunkt in St. Pölten. In einer Kooperation mit der Landesgesundheitsagentur (LGA) übernehmen sie nun den Sekundärtransport.

Die Johanniter haben sich in einer öffentlichen Ausschreibung gegen die Konkurrenz durchgesetzt. "Aufgrund der Struktur der Leistungen an den NÖ Kliniken steigt der Transportbedarf von Patientinnen und Patienten zwischen den einzelnen Standorten", heißt es in der Aussendung der LGA.

Ab November übernehmen die Johanniter also die Sekundäreinsätze der LGA-Standorte. Darunter fallen die Transporte, die versorgte Patientinnen und Patienten zwischen den medizinischen Versorgungseinrichtungen transportieren müssen.

Drei weitere Standorte folgen

Dafür gibt es einen neuen Standort in St. Pölten, drei weitere Stützpunkte sollen folgen, nämlich im Raum Stockerau und in Wiener Neudorf. Aufgrund des nun steigenden Betriebs werden bei den Johannitern neue Rettungskräfte gesucht.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Johannitern – einem starken Partner, der unsere Anforderungen und Qualitätskriterien erfüllt", wird das NÖ LGA-Vorstandsteam zitiert. Der Sozial Medizinische Dienst (SMD) bleibt hingegen in der Thermenregion zuständig.