Jubel-Finale für Grafenegg Festival

Mit zwei Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven ging am 7. September 2025 am Wolkenturm in traumhafter Abendstimmung das 19. Grafenegg Festival vor einem begeisterten Publikum zu Ende. Zu insgesamt 30 Konzerten konnten summa summarum rund 50.000 Besucher begrüßt werden.

Das 19. Grafenegg Festival ging am vergangenen Sonntag bei traumhafter Abendstimmung am ikonischen Wolkenturm zu Ende. Mit zwei Meisterwerken von Ludwig van Beethoven, den Klavierkonzerten Nr. 4 und 5, begeisterte der künstlerische Leiter des Festivals, Rudolf Buchbinder, das Publikum. Nach den Absagen von Zubin Mehta und Einspringer Daniel Barenboim leitete Buchbinder als Solist das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich vom Klavier aus.



Mit dem traditionellen Festival-Finale endet zugleich die Sommersaison in Grafenegg. Insgesamt 30 Konzerte – 21 im Rahmen des Grafenegg Festival sowie neun im Zyklus der Sommerklänge – sorgten seit Mitte Juni 2025 für unvergessliche musikalische Erlebnisse. Rund 46.500 Besucher erlebten die Höhepunkte der Saison: vom Grafenegg Festival über die Sommernachtsgala und den Familientag bis hin zu den Sommerklängen. Zahlreiche Konzerte wurden vom ORF aufgezeichnet und im Radio wie auch im Fernsehen ausgestrahlt.

Facettenreiches Programm

Zu den musikalischen Höhepunkten zählte die Sommernachtsgala am 19./20. Juni, mit der Fabien Gabel sein Debüt als Chefdirigent des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich gab. Begeisterung rief auch die ebenfalls vom Residenzorchester und seinem Chefdirigenten geleitete fulminante Festivaleröffnung mit den Pianistinnen Katia und Marielle Labèque hervor, mit u.a. der europäischen Erstaufführung von Maurice Ravels «Prélude et Danse» aus der Kantate «Sémiramis» – eine Wiederentdeckung anlässlich des 150. Geburtstags des Komponisten.Neben dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich waren 2025 auch internationale Spitzenorchester wie die Tschechische Philharmonie, das Royal Philharmonic Orchestra und das Gewandhausorchester Leipzig zu Gast. Renommierte Dirigenten wie Andris Nelsons, Mirga Gražinytė-Tyla und Franz Welser-Möst prägten das Programm, während Solisten wie Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Gautier Capuçon und Juan Diego Flórez für großen Jubel sorgten.Neben den Größen des internationalen Musiklebens widmete sich Grafenegg auch diesen Sommer wieder der Exzellenz-Förderung. Das European Union Youth Orchestra, seit 2023 in Grafenegg beheimatet, begeisterte mit zwei Auftritten. Die 2025 vom deutschen Komponisten, Klarinettisten und Dirigenten Jörg Widmann kuratierte Grafenegg Academy unterstützte Musiker am Beginn ihrer professionellen Orchesterlaufbahn mit einem zehntägigen Workshop-Programm und einem gefeierten Abschlusskonzert am Wolkenturm. Beim Composer-Conductor-Workshop Ink Still Wet unter der Leitung des diesjährigen Composer in Residence, Fabián Panisello, erhielten aufstrebende Künstler die Möglichkeit, beim Kompositionsprozess und bei der Einstudierung ihrer neuen Werke unterstützt zu werden. Mit Fabián Panisellos jüngstem Orchesterwerk «Mariposas», einer Auftragskomposition des Grafenegg Festival, kam erstmals im Rahmen des vom Tonkünstler-Orchester gespielten Abschlusskonzerts von Ink Still Wet auch ein Werk des Composer in Residence zur Uraufführung. Die Konzerte am Wolkenturm und im Auditorium wurden zudem von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Préludes im Schloss Grafenegg und kostenfreien Musik im Park-Veranstaltungen sowie erstmals, in Kooperation mit Volkswagen, Pop-Up-Konzerten in der Region ergänzt.