Kurz nach Spital-Hochzeit: Stefan Huber ist verstorben

Erst vor zwei Tagen machte die herzzerreißende Geschichte den Umlauf, dass der todkranke Stefan Huber. seine Lebensgefährtin Elisabeth im Uniklinikum Neunkirchen heiratete. Kurz nach seinem Herzenswunsch verstarb er nun an seiner Krankheit.

Vor zwei Jahren lernten sich die beiden kennen, danach erkrankte Huber schwer und nun stand sein Tod kurz bevor. Doch davor schaffte er es noch, den Bund der Ehe einzugehen.

Zu Wort meldete sich nach dem Ableben der Männergesangsverein St. Egyden, wo Stefan Huber. lange Chorleiter war. Im Nachruf wurde seine Leidenschaft und sein Einsatz hervorgehoben.

© UK Neunkirchen

"Besonders am Herzen lag ihm, moderne Chorliteratur und Popstücke mit klassischem und traditionellem Liedgut zu verbinden", heißt es. Der Verein betrauert nun einen "außergewöhnlichen Chorleiter, leidenschaftlichen Musiker und wertvollen Menschen."

Ruhe in Frieden.