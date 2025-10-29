Landesstraßenbrücke über die Liesing in Schwechat fertig

Werner Herbert hat in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeisterin Karin Baier und dem Leiter der NÖ Straßenbauabteilung Tulln DI Harald Kaufmann die Fertigstellung der Liesingbrücke im Zuge der Landesstraße L 2071 im Stadtgebiet von Schwechat vorgenommen.

Die Brücke über die Liesing wurde im Zuge der Landesstraße L 2071 in Schwechat saniert. Die Landesstraße L 2071 quert in Schwechat die Liesing mit einem Brückenobjekt. Bei der Brücke aus dem Jahr 1995 handelt es sich um ein einfeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von knapp 18 Metern. Aufgrund der aufgetretenen Zeitschäden an den Asphaltschichten sowie einer nicht barrierefreien Fußgängerrampe entsprach die Brücke nicht mehr den heutigen Standards. Nach Abklärung mit der Verkehrsbehörde und der Stadtgemeinde Schwechat entschied der NÖ Straßendienst, die Brücke zu sanieren bzw. umzubauen.

Land übernimmt Kosten

Die Arbeiten umfassten die Erneuerung der Asphaltschichten, den Abtrag der als Pflaster ausgeführten Querungshilfe und die anschließende Errichtung der Querungshilfe in Stahlbeton sowie die Abflachung einer Fußgängerrampe für eine barrierefreie Nutzung. Die Bauarbeiten wurden von der Fa. Porr mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region unter Totalsperre in der ersten Septemberhälfte ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 70.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.