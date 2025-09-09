Mehr Brummen im Bärenwald Arbesbach

Nach einer großen Renovierung des Bärenwalds Arbesbach ist das gesamte Areal für Besucher wieder frei zugänglich. Jetzt kann noch mehr geretteten Bären eine artgerechte Haltung geschenkt werden. Derzeit leben hier die Braunbären Brumca, Erich, Mark und Felix.

Nach knapp zwei Jahren ist die Renovierung des von Vier Pfoten geführten Bärenwald Arbesbach abgeschlossen. Mit drei neuen Gehegen wurde das Areal um 10.000 m² auf 24.000 m² erweitert. Ab sofort haben Besucher auch Zugang zum komplett neu gestalteten Ausstellungsbereich. "Wir freuen uns sehr, dass wir nun noch mehr geretteten Bären ein artgemäßes Zuhause Vier Pfoten CEO Josef Pfabigan, der Bürgermeister von Arbesbach Martin Frühwirth, der Bezirkshauptmann von Zwettl Markus Peham und Waldviertel Tourismus Geschäftsführer Tom Bauer anwesend waren.

Der Besucherpfad wurde erweitert und bietet viele zusätzliche, spannende Informationen zu den Tieren. Die neuen Gehege sind eingebettet in die Waldviertler Natur und bieten viel Rückzugsraum für die Bären. Im neu errichteten Bärenhaus gibt es nun auch einen gut ausgestatteten Behandlungsraum zur bestmöglich medizinischen Versorgung der Tiere sowie Innen- und Außenboxen zur Eingewöhnung.

Neuzugänge Felix und Dunbar

Mit den Neuzugängen Felix und Dunbar wurden zwei der drei neuen Gehege bereits belegt. Beide Tiere sind derzeit noch in der Eingewöhnungsphase und entziehen sich daher zumeist den Blicken der Besucher. "Sobald sie sich eingelebt haben, werden die Gäste aber Gelegenheit haben, sie kennen und lieben zu lernen“, so Rosenberg. Stolz ist Vier Pfoten auf die komplett neu gestaltete, interaktive Ausstellung im Hauptgebäude, die unterschiedliche Tierschutzthemen abdeckt.

"Unseren Besuchern bietet sich damit im Bärenwald nicht nur die Möglichkeit, Bären in artgemäßer Umgebung zu erleben und über ihre Lebensweise und Verhalten zu lernen. Sie bekommen auch wertvolles Wissen zu allen Bereichen des Tierschutzes, von Mode bis Welpenhandel, und auch, wie Tierschutz und unsere Ernährung zusammenhängen. Es ist uns als Tierschutzorganisation wichtig zu vermitteln, dass hinter unseren Nahrungsmitteln ein Lebewesen gestanden hat, das Bedürfnisse hatte – und dass wir als Konsumenten mit unseren Kaufentscheidungen dazu beitragen können, dass diese Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden", erklärt Rosenberg.

Das Hauptgebäude selbst wurde aufgestockt; über der Ausstellung ist nun neben Büros auch ein Seminarraum mit Terrasse. Die Möglichkeit, Workshops zu verschiedenen Tierschutzthemen anzubieten, rundet die Entwicklung des Bärenwald zum Bildungszentrum ab. Der Bärenwald Arbesbach ist eines von mehreren Bärenschutzzentren von Vier Pfoten. Derzeit leben mit Brumca, Erich, Mark, Felix und Dunbar hier fünf Braunbären auf insgesamt 24.000 Quadratmetern. Für Besucher gibt es täglich zwischen 10-18 Uhr die Möglichkeit, diese faszinierenden Tiere aus nächster Nähe zu beobachten und auch an Führungen teilzunehmen.