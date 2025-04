Mehr Jobsuchende wenige Fachkräfte

Angespannte Lage am Arbeitsmarkt aber gute Chancen für Junge. AMS in Niederösterreich erwartet Besserung frühestens 2026.

Die Arbeitslosenquote liegt in Niederösterreich aktuell bei 6,5 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Wert im Vorjahr. Österreichweit beträgt die Arbeitslosenquote 7,4 Prozent (+0,5 Prozentpunkte).

Ende März 2025 sind 45.528 Personen beim AMS in Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt und damit um 1.077 oder 2,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Österreichweit ist ein Anstieg um 8,5 Prozent zu beobachten. Inklusive Schulungsteilnehmerinnen und –teilnehmern befanden sich 55.910 Personen in Niederösterreich auf Jobsuche, dsas ist ein Anstieg um3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Gute Chancen für Jugendliche zum Jobeinstieg

AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern erläutert: „Der Fachkräftebedarf der niederösterreichischen Unternehmen wird in Zukunft weiter zunehmen. Nicht zuletzt da viele Menschen mit Lehrabschluss in den kommenden Jahren in Pensionen gehen werden. Für Jugendliche stellt dies eine gute Ausgangssituation für einen raschen und nachhaltigen Eintritt in den Arbeitsmarkt dar. Damit der Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung reibungslos funktioniert, bietet das AMS Niederösterreich in Kooperation mit unterschiedlichen Partnerinstitutionen eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten: von den Beratungen in den 13 Berufsinformationszentren, über die Lehrstellenförderung bis hin zur Überbetrieblichen Lehrausbildung.“