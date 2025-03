Mehrere Brände gelegt: Feuerteufel (21) ausgeforscht

Der junge Mann hat Mülltonnen und Altkleidercontainer in Brand gesetzt.

Nach mehreren gelegten Bränden in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, hat die Polizei einen 21-Jährigen als Verdächtigen ausgeforscht. Der Mann soll seit 2021 Müllinseln, -tonnen und -säcke sowie Altkleidercontainer angezündet haben.

Außerdem soll er Flurbrände verursacht haben. Der Gesamtschaden dürfte rund 50.000 Euro betragen. Der 21-Jährige gab laut Polizeiangaben von Mittwoch 15 Taten zu. Er wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt.

Brandbeschleuniger verwendet

Die Brandserie begann im Sommer 2021 und setzte sich 2024 sowie 2025 fort. Die Feuer wurden jeweils abends bzw. in der Nacht gelegt. Als Brandbeschleuniger wurden teilweise Grillanzünder verwendet, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.

Im Zuge der Ermittlungen der örtlichen Polizeiinspektion gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich wurde ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen als Beschuldigter ausgeforscht. An der Wohnadresse des jungen Mannes wurden Reste von Grillanzündern sichergestellt. Der Verdächtige war in seiner Einvernahme am 25. Februar nach anfänglichem Leugnen geständig.