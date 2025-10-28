Mikl: "Power aus NÖ setzt Maßstäbe in E-Mobilität"

Ein Zusammenschluss aus Experten von GG Group, VOSS Automotive und Amphenol-Tuchel Electronics ist nun der Lösung für kürzere Ladezeiten mit einem neu entwickelten Hochvolt-Ladeleitungssatz einen entscheidenden Schritt nähergekommen.

Begeistert von dieser Entwicklung zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): "Mit Innovationskraft und enormem Know-how setzen unsere niederösterreichischen Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe – und genau das beweist die GG Group mit ihrer Produktinnovation im Bereich E-Mobilität.“ Die Ladeleitung mit Power2Flow sei "ein Gamechanger, der die Vision, Elektrofahrzeuge in weniger als fünf Minuten zu laden, unmittelbar greifbar macht. Ein Meilenstein, der weit über die Grenzen unseres Landes hinausstrahlt.“

Von Niederösterreich aus die ganze Welt erobert

Mikl-Leitner verweist dabei auf die starke Rolle der GG Group, die sich in den vergangenen Jahrzehnten von Poysdorf aus zu einem weltweit erfolgreichen Konzern entwickelt hat: "Ein Familienunternehmen, das für Produkte steht, die von Niederösterreich aus die ganze Welt erobern. Dass hier eine Technologie entsteht, die die Zukunft der Mobilität prägen wird, zeigt eindrucksvoll, welche Spitzenleistungen unser Land hervorbringt.“

Energiekonferenz macht Mut für die Zukunft

Gebündelte Kompetenz

Besonders hebt die Landeshauptfrau die enge Zusammenarbeit zwischen GG Group, VOSS Automotive und Amphenol-Tuchel Electronics hervor und meint: "Wenn gebündelte Kompetenzen aufeinandertreffen, entstehen bahnbrechende Innovationen. Genau dieses Zusammenspiel von Erfahrung, Know-how und Kreativität ist es, was unser Land stark macht und unsere Unternehmen an die Weltspitze führt.“