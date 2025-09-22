Alles zu oe24VIP
Mode & Entertainment bei der Westfield Club Shopping Night
Mode & Entertainment bei der Westfield Club Shopping Night

22.09.25, 11:12
Am Freitag, den 3. Oktober, lädt die Shopping City Süd gemeinsam mit Style Up Your Life zur Westfield Club Shopping Night. Unterhaltung, besondere Angebote, Kulinarik und Stargast Bruce Darnell stehen am Programm.

Untertags kann normal geshoppt werden, ab 17:00 Uhr wird es dann speziell. Moderatorin Nele Ludowig führt bis 21:00 Uhr durch den Abend, der auch verlängerte Öffnungszeiten bereithält.

Die Shopping Night bietet zudem auch Aktionen und Rabatte, vor allem exklusiv für Westfield Club Mitglieder. Das Highlight des Rahmenprogramms ist wohl der Auftritt von Bruce Darnell, hierzulande vor allem bekannt durch Germany's Next Topmodel und Das Supertalent, von 17:30 bis 19:00 Uhr - inklusive Meet & Greet.

Mode, Kulinarik & Beats

Passend dazu wird es auch mehrere Fashion Shows geben, wo Mieterinnen und Mieter die neuesten Kollektionen vorstellen. Weiters wird ein Fashion Sketch Artist live Modezeichnungen anfertigen, es gibt Live-Kalligrafie von MrsBoldArt und für das musikalische Highlight sorgt DJane Gitta Sax.

Für die Kulinarik sorgen Wein & Co, Eat Happy und Lakrids by Bülow. Der Eintritt ist kostenlos.

