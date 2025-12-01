Alles zu oe24VIP
Die Musikerinnen und Musiker mit den Vertretern der Stadtgemeinde Mödling in der Waisenhauskirche.&nbsp;
© Claudia Reisinger

Adventzeit

Mödling im vorweihnachtlichen Glanz

01.12.25, 10:29
Pünktlich vor dem ersten Adventwochenende wurde auch in Mödling die vorweihnachtliche Zeit ganz offiziell eingeläutet.  

Mit einem stimmungsvollen Konzert der Volksschule Joser Hyrtl-Platz sowie der Josef Schöffel-Schule in Begleitung des Blechbläser-Ensembles der Beethoven Musikschule in der Waisenhauskirche wurde der Advent in der Schöffelstadt offiziell eröffnet.

Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) war mit einer großen Abordnung des Mödlinger Stadt- und Gemeinderates ebenfalls vor Ort. Die Stadtchefin freute sich über das gelungene Konzert: "Herzlichen Dank an die Direktorinnen der Volksschule Hyrtlplatz und der Schöffelschule, dass sie solche außerschulischen Aktivitäten fördern und gemeinsam mit dem sensationellen Bläserensemble Weihnachtslieder erklingen ließen.“

Advent eröffnet

Um 17 Uhr wurde auch der Advent am Schrannenplatz eröffnet. "Es werde Licht“ verkündete Bürgermeisterin Silvia Drechsler, worauf die neue energiesparende Beleuchtung am Christbaum sowie am Rathaus aufgedreht wurde. Begleitet von dem Bläserensemble der Beethoven Musikschule ging der Trubel am Schrannenplatz damit so richtig los.

