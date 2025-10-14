Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Mödlinger Kultursommer sprengt alle Rekorde
© Stadt Mödling

Festival

Mödlinger Kultursommer sprengt alle Rekorde

14.10.25, 09:00
Teilen

Der Mödlinger Kultursommer ist seit Jahren eine fixe Größe, die Jahr für Jahr wächst. Heuer konnten exakt 22.096 Besucher begrüßt werden. Damit wurde erstmals die 20.000er-Grenze durchbrochen.

Von den Sommertheater-Produktionen über Theater im Bunker, Musicals von teatro bis zu den Konzerten und Kabaretts vor St. Othmar: das Angebot für das kulturbegeisterte Publikum ist im Sommer riesig. Und die Gäste nutzen dieses auch, wie die Zahlen belegen. Heuer besuchten insgesamt 22.096 Personen die Kultursommer-Vorstellungen in Mödling. Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa jubelt: „Damit haben wir erstmals die 20.000er-Schallmauer durchbrochen. Ein Dank an alle Beteiligten!“

Im Vergleich zum Vorjahr kamen im Jubiläumsjahr 2025 um 3.396 Personen zu den Kultursommer-Produktionen. Auf diesem Erfolg will sich Schimanowa aber nicht ausruhen: "Die Planungen für den Kultursommer 2026 haben bereits begonnen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden