Mödlinger Kultursommer sprengt alle Rekorde

Der Mödlinger Kultursommer ist seit Jahren eine fixe Größe, die Jahr für Jahr wächst. Heuer konnten exakt 22.096 Besucher begrüßt werden. Damit wurde erstmals die 20.000er-Grenze durchbrochen.

Von den Sommertheater-Produktionen über Theater im Bunker, Musicals von teatro bis zu den Konzerten und Kabaretts vor St. Othmar: das Angebot für das kulturbegeisterte Publikum ist im Sommer riesig. Und die Gäste nutzen dieses auch, wie die Zahlen belegen. Heuer besuchten insgesamt 22.096 Personen die Kultursommer-Vorstellungen in Mödling. Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa jubelt: „Damit haben wir erstmals die 20.000er-Schallmauer durchbrochen. Ein Dank an alle Beteiligten!“

Im Vergleich zum Vorjahr kamen im Jubiläumsjahr 2025 um 3.396 Personen zu den Kultursommer-Produktionen. Auf diesem Erfolg will sich Schimanowa aber nicht ausruhen: "Die Planungen für den Kultursommer 2026 haben bereits begonnen.“