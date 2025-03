81-Jährige erschlagen: Killer gefasst

Nachdem Anfang Februar eine 81-Jährige in Baden mit massiven Schädelverletzungen tot aufgefunden, konnte nun der mutmaßliche Mörder gefasst werden.

NÖ. Im Februar machten Polizisten in einer Wohnhausanlage in der Braitner Straße mitten in Baden eine grauenhafte Entdeckung: Weil die betagte, aber überaus rüstige Seniorin Margit G. nicht erreichbar gewesen war, hatten sich Angehörige Sorgen gemacht und zunächst selbst Nachschau im ersten Stock des Mehrparteienhauses gehalten.

Dort fanden sie die 81-Jährige erschlagen in ihrer Wohnung. Ihre schweren Kopfverletzungen führten zum Tod.

Von dem Täter fehlte bisher jede Spur. Doch nun ist ein 28-Jähriger verhaftet worden. Er soll die aktive Pensionistin umgebracht haben.