Museum Gugging: Brandursache geklärt

Flammen fraßen sich bis zum Dachstuhl - doch die Kunstwerke konnten gerettet werden. Und: Das Museum öffnet schon morgen wieder. Jetzt kann die Brandursache bekanntgegeben werden.

Schreckmoment in Klosterneuburg: Am Mittwochabend brach im Museum Gugging im Bezirk Tulln ein Feuer aus - und das mitten in einer der bekanntesten Kunsteinrichtungen des Landes. 150 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die sich vom Hintereingang über die gesamte Fassade bis hinauf zum Dachstuhl fraßen. Doch zum Glück: Verletzte gab es keine!

Gugging: ENTWARNUNG! Kult-Museum nach Feuer-Schock schon Samstag wieder offen

© FF Maria Gugging

Jetzt ist klar, was den Brand ausgelöst hat

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Laut polizeilichen Ermittlungen war ein technischer Defekt schuld - konkret die Aggregate der Kühlanlage, die an der Außenwand des Gebäudes angebracht waren. Das bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager am Freitag auf Anfrage von noe.orf.at.

Das ist die sensationelle Nachricht für alle Kunstliebhaber

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Die wertvollen Kunstwerke blieben völlig unbeschädigt! Das Museum Gugging öffnet bereits morgen, Samstag, wieder seine Pforten. Einziger Wermutstropfen - das Cafe Bistro am Campus bleibt aufgrund der Brandschäden vorerst geschlossen.