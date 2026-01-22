Alles zu oe24VIP
Museum Weitra sucht Damenmode der 20er-Jahre
Sonderausstellung

Museum Weitra sucht Damenmode der 20er-Jahre

22.01.26, 10:16
Das Museum "Alte Textilfabrik" in der Waldviertler Stadtgemeinde Weitra bereitet gerade unter dem Titel "Frauen der 1920er Jahre und ihre Mode“ eine Sonderausstellung vor. Dabei ist man auf der Suche nach Originalen aus der Zeit, wie etwa Schuhe, Accessoires, Hüte. 

Jüngst etwa mit "Babylon Berlin" als Serien-Hit ein großer Fingerzeig auf eine spannende historische Epoche, sind die "Goldenen 20er Jahre“ nun in aller Munde: Damals waren Federn, Fransen, kurze Kleider und passende Hüte im Trend. Auch Hosen für Frauen sind in dieser Zeit langsam enttabuisiert worden. Es war aber auch eine Zeit der Veränderungen in der Gesellschaft.

Ein Novum: Frauen in Hosen

Mit den Objekten, die das Museum sucht, soll eine Zeit lebendig gemacht werden, "in der tiefgreifende Veränderungen im Selbstverständnis und Rollenbild von Frauen stattfanden“, heißt es in einer Aussendung des Textilmuseums. Mode sei eine Möglichkeit gewesen, sich in Zeiten des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs auszudrücken, so das Textilmuseum.

Was jetzt das Museum sucht

Für die Sonderausstellung werden Originale aus den 1920er-Jahren gesucht. Darunter sind etwa typische Schuhe, Accessoires, Hüte oder sonstige Bekleidungsstücke für Frauen. Auf also in die "Goldenen 20er"!

