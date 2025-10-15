Alles zu oe24VIP
NR Harald Thau mit Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“ mit Langzeitbürgermeister Hans Stefan Hintner (re.) und Stadtrat Michael Danzinger (l.). 
© Harald Thau

Bürgerstreik

"Nein zur Grünen Zone!" Schon 600 Mödlinger erheben ihre Stimme

15.10.25, 12:40
Teilen

Die überparteiliche Initiative "Nein zur Grünen Zone!" hat bereits über 600 Unterschriften. Es gibt eine prominente und überparteiliche Unterstützung für die Petition in Mödling. 

"Nach nur einer Woche konnten wir bereits über 600 Unterschriften im Kampf gegen eine Grüne Zone in Mödling sammeln“, fasst Nationalrat und FPÖ Mödling Bezirksobmann Sadtrat Harald Thau nach dem Start der Initiative "Nein zur Grünen Zone in Mödling" zufrieden zusammen.

Überparteiliche Plattform

Mittlerweile hat sich eine breite, überparteiliche und prominente Unterstützung gebildet – unter anderem der gewesene ÖVP-Langzeitbürgermeister Hans Stefan Hintner oder Stadtrat Michael Danzinger (ebenfalls ÖVP). "Der Plan der rot-grünen Stadtregierung verlagert nur das Parkplatzproblem. Die Einführung einer Grünen Zone geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Nur dieses Pickerl garantiert keinen Stellplatz, dafür aber zusätzliche Kosten. Und wir Freiheitliche erteilen dem Griff ins Börsel der Mödlinger eine klare Absage“, schließt Thau.

