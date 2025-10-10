Neos durchstreiften das Mostviertel

Der Persenbeuger Gemeinderat Michael Astleitner organisierte eine Neos-Wandertour in Ybbs an der Donau. Auch Landesparteivorsitzende Indra Collini nahm an der Wanderung teil.

Beim "Walk the Talk“ am Hengstberg hatten Interessierte, neue Mitglieder und Sympathisanten die Möglichkeit, sich mit Landesparteivorsitzender Indra Collini über Politik auszutauschen und ihre Ideen zu diskutieren. Organisiert worden ist die Wanderung vom Persenbeuger Gemeinderat Michael Astleitner. "Eine Wanderung ist eine gute Möglichkeit, um die Natur zu genießen, ungezwungen miteinander über Gott und die Welt zu plaudern, aber auch um über die aktuelle Politik in Bund, Land und Gemeinden zu sprechen. Ich freue mich, dass so viele neue Gesichter dabei waren“, so Astleitner.

Gefallen an der Wanderung hat auch die passionierte Bergsteigerin Collini gefunden. "Politik hat sehr viele Parallelen mit einer Wanderung. Man kommt nur gemeinsam voran, wenn man aufeinander schaut, miteinander redet und das Ziel nie aus den Augen verliert“, so die Neos-Landeschefin. Der Ausklang hat nach der knapp 7km langen Tour bei einer Stärkung auf der Hengstberghütte stattgefunden.