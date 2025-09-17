NEOS St. Pölten: Bernd Pinzer als Spitzenkandidat

Der Ex-Gemeinderat Nikolaus Formanek übersiedelt nach Wien und Bernd Pinzer, Fraktionsdirektor von NEOS im Landtag, möchte ihm nachfolgen - auch bewirbt er sich um die Spitzenkandidatur. Im Oktober soll seine Wahl diskutiert und im November beschlossen werden.

Die NEOS St. Pölten werden bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten mit einem neuen Team antreten. Der bisherige Gemeinderat Nikolaus Formanek übersiedelt nach Wien und tritt nicht erneut an. Bernd Pinzer, NEOS-Teamlead und Fraktionsdirektor von NEOS im Landtag, bewirbt sich um die Spitzenkandidatur. "Für eine Stadt wie Sankt Pölten zu arbeiten ist sicherlich eine fordernde Aufgabe. Aber das Lösen vieler Probleme ist keine Raketenwissenschaft. Wer einen Taschenrechner und Zugang zur Statistik Austria hat, ist klar im Vorteil", so Pinzer.

Bernd Pinzer und Teammitglied Murat Aksakalli © NEOS St. Pölten

Im Stadtparlament wollen NEOS vor allem Reformkraft sein. Großes Thema sei für Pinzer dabei die steigende Verschuldung der Stadt. "Bürgermeister Stadler (SPÖ) fährt die Stadt sehenden Auges an die Wand. Wenn wir hier nicht bald gegensteuern und Maßnahmen ergreifen, ist ein Finanzdebakel unausweichlich. Teuer wird das dann vor allem für die Bürgerinnen und Bürger.“ Darüber hinaus wolle er mehr Unterstützung für St. Pöltener Brennpunktschulen und mehr Transparenz schon in der Planung von Projekten. NEOS wollen die Wahlliste im Oktober diskutieren und im November beschließen. Der Wiedereinzug in den Gemeinderat von St. Pölten sei das Ziel, so Pinzer