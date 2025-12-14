Neubau der Gröblerbachbrücke im Zuge der Landestraße L 6046

Der durch das Hochwasserereignis 2024 beschädigte Stahldurchlass an der Landesstraße L 6046 wurde durch ein neues Brückenobjekt ersetzt.

LAbg. Richard Punz hat am 12. Dezember 2025 in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeister Albert Brandstetter BEd. und DI Thomas Winninger-Wiesmann von der Straßenbauabteilung Amstetten die Fertigstellung für den Neubau der Gröblerbachbrücke im Zuge der L 6046 im Gemeindegebiet von Blindenmarkt vorgenommen. Der Neubau der Brücke umfasst die Errichtung einer neuen Fundamentplatte, Widerlager und des Tragwerks, wobei die Tragwerksfertigteile in Eigenregie von den Mitarbeitern der Brückenmeisterei Aschbach vorab produziert wurden.

Nach Fertigstellung der Randbalken und der Aufbringung einer neuen Abdichtung zum Schutz vor Wassereintritten wurde der gesamte Straßenaufbau hergestellt.Abschließend wurde eine Leitschiene und ein neues Brückengeländer montiert. Während der Bauarbeiten wurde zur Aufrechterhaltung des Fußgänger- und Radverkehrs ein Notsteg errichtet.Das Brückenobjekt weist eine lichte Weite von 3,0 m auf. Die Bauarbeiten wurden von der Brückenmeisterei Aschbach mit Lieferfirmen aus der Region unter Totalsperre mit örtlicher Umleitung in einer Bauzeit von rund 3 Monaten ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund € 100.000.-, welche vom Land NÖ getragen werden.