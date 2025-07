Neuer Höchststand: Jeder zweite Neuwagen in NÖ ist ein SUV

Mit 46,9 Prozent erreichte der Anteil der SUV und Geländewagen an den Neuwagen im 1. Halbjahr in Niederösterreich einen neuen Höchstwert

12.872 der 27.453 im 1. Halbjahr in Niederösterreich zugelassenen Neuwagen waren laut Statistik Austria SUV oder Geländewagen. Mit 46,9 Prozent erreichte der SUV-Anteil in Niederösterreich einen neuen Höchststand und ist doppelt so hoch wie vor zehn Jahren im Jahr 2015, informiert der VCÖ. "Unter den SUV sind auch kleinere Modelle, aber aufgrund ihres schlechteren Luftwiderstands und höheren Gewichts verbrauchen auch diese mehr Sprit als vergleichbare herkömmliche Modelle und damit steigen Spritkosten und CO2-Ausstoß", weist VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky auf die Folgen des SUV-Booms hin.

Auch bei Elektroautos ist der SUV-Anteil hoch und deren Energieverbrauch höher als bei vergleichbaren herkömmlichen Modellen. Die Fehler, die bei Diesel-Pkw gemacht wurden - Stichwort größer, schwerer, übermotorisierter - dürfen im Interesse der Bevölkerung und der Umwelt bei Elektro-Autos nicht wiederholt werden.

Bezirk Mödling mit höchstem SUV-Anteil

Trotz den hohen Anteils hat Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich nach Vorarlberg den zweitniedrigsten SUV-Anteil, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Am höchsten ist der Anteil in Kärnten mit 53,5 Prozent. Innerhalb Niederösterreichs hat der Bezirk Mödling mit 38,3 Prozent vor Schwechat mit 38,5 Prozent und St. Pölten mit 43 Prozent den niedrigsten SUV-Anteil. Am höchsten in Niederösterreich ist der SUV-Anteil im Bezirk Korneuburg mit 54 Prozent.